Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во Владивостоке проверят качество морепродуктов, которые добывают в Амурском заливе, после сообщений о массовом обнаружении микроводорослей, продуцирующих опасные фитотоксины. Испытания проведет Приморская межобластная ветеринарная лаборатория, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что у лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, имеется необходимое оборудование и методики для испытаний на наличие опасных фитотоксинов, вырабатываемых микроводорослями.
Ведомство направит материалы в прокуратуру Приморского края для согласования и проведения внеплановых проверок, чтобы выявить факты производства и добыче морепродукции, а также найти точки ее реализации.
Ранее ученые впервые обнаружили в Амурском заливе у Владивостока микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд. Известно, что на указанной территории добывают устрицы, мидии, анадары и мактры.
Глава Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова рассказала о превышении нормы вещества в воде в 200 раз.
Специалист отметила, что 100 граммов веса моллюска является опасным для здоровья человека. Нынешние значения показывают, что летальный исход возможен после употребления одного-двух моллюсков.
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