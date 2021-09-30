Рядом с Владивостоком нашли водоросли, выделяющие смертоносный яд

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Ученые впервые обнаружили в Амурском заливе у Владивостока микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова рассказала о превышении нормы вещества в воде в 200 раз.
"Микроскопические водоросли Alexandrium, продуцирующие опасные токсины, вызывающие паралитическое отравление моллюсками, – это как раз пример невидимых убийц. Их не видно невооруженным глазом, и, хотя они производят огромное количество полезных питательных веществ, они могут вырабатывать и опасные метаболиты", – объяснила эксперт.
По словам Орловой, повышение показателей концентрации ядовитого вещества влечет за собой дополнительный контроль за выращиваемыми в акватории моллюсками.
Специалист отметила, что 100 граммов веса моллюска является опасным для здоровья человека. Нынешние значения, продолжила Орлова, показывают, что летальный исход возможен после употребления одного-двух моллюсков.
Также глава Центра мониторинга вредоносных микроводорослей рассказала, что письмо с описанием ситуации будет направлено в региональное управление Россельхознадзора.
Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, почему самые ядовитые лягушки мира не отравляют сами себя. Было установлено, что листолазов защищает особый нейтрализующий токсины белок.
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