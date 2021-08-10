Ученые выяснили, почему ядовитые лягушки не отравляют самих себя

Фото: depositphotos/kikkerdirk

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, почему листолазы, одни из самых ядовитых лягушек в мире, не умирают от собственного яда. Об этом сообщает "Мир 24".

Оказалось, что от самоотравления животных защищает белок, который поглощает и нейтрализует токсин на молекулярном уровне. Изначально предполагалось, что эта особенность ядовитых лягушек связана определенной мутацией.

Исследование также проводилось на новогвинейских дроздовых мухоловках: организм этих птиц, как и листолазов, производит нервно-паралитический яд батрахотоксин. Одного касания перьев или их кожи достаточно, чтобы отравление стало смертельным.

Чтобы создать противоядие, ученые продолжают исследования.

Ранее исследователи открыли новый вид многоножек Apheloria polychroma, их нашли в лесах Камберлендских гор в США. Они имеют яркую окраску, а тело покрыто цианидом. Именно это вещество защищает многоножку от нападения.

Ученые подсчитали, что яд каждого беспозвоночного этого вида может убить 18 птиц размером с голубя. Такой способ защиты является распространенным среди многоножек. Многие вырабатывают синильную кислоту или другие соединения в момент появления угрозы.

