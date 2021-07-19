Ученые создали "клей" для остановки кровотечения

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Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде создали препарат, который способен остановить кровотечение после его нанесения на рану. Об этом сообщает "Мир 24".
Основной компонент препарата – батроксобин, выделяемый из яда ланцеголовых змей. Это вещество, смешивая его с гидрогелем, врачи используют для остановки кровотечений во время хирургических операций.
В ходе эксперимента его добавили в состав специального желатина, который застывает при ярком свете. В ходе исследований на грызунах ученые смогли закупорить рану за 45 секунд, тем самым сократив кровопотерю на 78%.
Препарат показал эффективность при порезах, разрывах аорты, а также повреждениях печени. Его создатели надеются, что после некоторых доработок их изобретение начнет применяться повсеместно. Оно будет представлять из себя медикамент, помещенный в тубу с аппликатором.
Ранее ученые из центра гематологии Минздрава РФ и Томского политехнического университета (ТПУ) разработали и запатентовали импортозамещающую технологию получения недорогого полимерного покрытия, способного в течение минуты остановить кровотечение.
В его составе используются микро- и наночастицы оксида железа. А технология их получения, предложенная исследователями из ТПУ, позволяет сделать покрытие достаточно недорогим.
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