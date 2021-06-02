Ученые РФ разработали технологию создания недорогого полимера для остановки кровотечения

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Ученые центра гематологии Минздрава РФ и Томского политехнического университета (ТПУ) разработали и запатентовали импортозамещающую технологию получения недорогого полимерного покрытия с добавлением мельчайших частиц железа, способного в течение минуты остановить кровотечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией патологии и фармакологии гемостаза Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Галину Белозерскую.

По ее словам, разработанное покрытие отличается по стоимости от дорогостоящих зарубежных средств, ведь метод получения микро- и наночастиц оксида железа, который был предложен исследователями Томского политехнического университета, позволяет говорить о том, что оно будет достаточно недорогим.

Специалиста добавила, что в современной медицине это соединение, как и другие полимеры и их комбинации с лечебными веществами, является самым перспективным для создания гемостатических препаратов локального действия.

Кроме того, большинство применяемых в РФ локальных гемостатиков – средства иностранного производства. Как отметила Белозерская, разработка российских ученых, где основным действующим компонентом является оксид железа, уникальна.

Ранее немецким биологам удалось описать древнейшую клетку, от которой произошли все бактерии, а также составить схему метаболизма первой бактерии на Земле. Древнюю клетку ученые назвали LBCA – Last Bacterial Common Ancestor.