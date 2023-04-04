20:01Регионы
Запрет на использование БПЛА ввели в Тверской области до 15 мая
Фото: depositphotos/Afotoeu
В Тверской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без соответствующего разрешения до 15 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
"На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы", – следует из сообщения.
В свою очередь, губернатор Тверской области Игоря Руденя пояснил, что установленный период может быть пересмотрен после анализа. Вместе с тем он подчеркнул, что порядок действий необходимо соблюдать всем без исключения.
Сейчас запреты на использование БПЛА без разрешения действуют в 31 регионе РФ, в число которых входят восемь субъектов Центрального федерального округа (ЦФО).
Ранее соответствующий запрет был установлен в Калужской области. Постановление о мерах безопасности использования воздушного пространства утвердил губернатор области Владислав Шапша.
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