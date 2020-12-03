Студенты петербургского вуза заступились за преподавателя, которая оскорбляла их на зачете

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Учащиеся Петербургского технологического института заступились за преподавателя физкультуры, которая оскорбляла их на зачете в платформе Zoom. Об этом сообщает "Подьем!".
Педагог Наталия Воробьева говорила, что она хочет женить своих сыновей, ищет для них "умную девочку". Она называла студентов "красивыми, но тупыми", а также отметила бедность некоторых учащихся и их плохую наследственность. По словам преподавательницы, она является великим психологом и замечательным преподавателем.
Учащиеся заявили, что они не обижаются на Воробьеву. Студенты рассказали, что учились у женщины около полутора лет, она очень хороший человек. Учащиеся добавили, что у преподавателя диагностирован коронавирус, поражены легкие.
"Видимо, на этой почве ее, так скажем, понесло. Нас это не задело, отнеслись с пониманием", – рассказывают учащиеся.
Ранее в Санкт-Петербурге учительница обматерила школьника и пообещала выкинуть из окна. Видео в Сеть выложил ученик из Купчина.
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