Студенты петербургского вуза заступились за преподавателя, которая оскорбляла их на зачете

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Учащиеся Петербургского технологического института заступились за преподавателя физкультуры, которая оскорбляла их на зачете в платформе Zoom. Об этом сообщает "Подьем!".

Педагог Наталия Воробьева говорила, что она хочет женить своих сыновей, ищет для них "умную девочку". Она называла студентов "красивыми, но тупыми", а также отметила бедность некоторых учащихся и их плохую наследственность. По словам преподавательницы, она является великим психологом и замечательным преподавателем.

Учащиеся заявили, что они не обижаются на Воробьеву. Студенты рассказали, что учились у женщины около полутора лет, она очень хороший человек. Учащиеся добавили, что у преподавателя диагностирован коронавирус, поражены легкие.

"Видимо, на этой почве ее, так скажем, понесло. Нас это не задело, отнеслись с пониманием", – рассказывают учащиеся.

Ранее в Санкт-Петербурге учительница обматерила школьника и пообещала выкинуть из окна. Видео в Сеть выложил ученик из Купчина.