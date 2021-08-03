В Крыму отметят табличками кафе с привитым от COVID-19 персоналом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Специальные таблички разместят в кафе и ресторанах Крыма с полностью вакцинированными от коронавируса работниками. Об этом сообщает РИА Новости.
"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", – объяснили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
На данный момент кафе и рестораны в Крыму могут работать в дневное время с заполняемостью 50% и соблюдением дистанции между столиками. В период с 23:00 до 08:00 заведениям разрешено готовить навынос и на доставку.
При этом ранее министр финансов Республики Крым Ирина Кивико объявила, что ночная работа разрешена уже для первых 18 заведений полуострова. Здесь соблюдены нормы Роспотребнадзора, вакцинированы работники, а также открыт доступ к камерам видеонаблюдения.
В конце июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируют закрывать туристический сезон из-за негативной обстановки с коронавирусом. При этом специалист не исключил принятие чрезвычайных мер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: