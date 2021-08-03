В Крыму отметят табличками кафе с привитым от COVID-19 персоналом

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Специальные таблички разместят в кафе и ресторанах Крыма с полностью вакцинированными от коронавируса работниками. Об этом сообщает РИА Новости.

"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать", – объяснили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

На данный момент кафе и рестораны в Крыму могут работать в дневное время с заполняемостью 50% и соблюдением дистанции между столиками. В период с 23:00 до 08:00 заведениям разрешено готовить навынос и на доставку.

При этом ранее министр финансов Республики Крым Ирина Кивико объявила, что ночная работа разрешена уже для первых 18 заведений полуострова. Здесь соблюдены нормы Роспотребнадзора, вакцинированы работники, а также открыт доступ к камерам видеонаблюдения.

В конце июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму не планируют закрывать туристический сезон из-за негативной обстановки с коронавирусом. При этом специалист не исключил принятие чрезвычайных мер.