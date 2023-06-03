Минздрав начал проводить диспансеризацию в новых регионах – Мурашко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав РФ начал проводить диспансеризацию в новых регионах, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, пока идет отработка технологии. Также сейчас ведется дополнительная закупка оборудования.

Мурашко добавил, что профессиональные осмотры будут проводиться как в стационарных поликлиниках, так и в сельской местности с помощью выездных технологий. Для этого доукомплектуют часть автомобилей.

Ранее Владимир Путин поручил правительству провести диспансеризацию взрослого населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о том, как прошла диспансеризация детей в новых регионах. Выслушав ее доклад, глава государства отметил, что мероприятия прошли достаточно организованно и уже дают хорошие результаты.

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