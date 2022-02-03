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Регионы

17:02

Мэрия Нижневартовска сделала логотип к юбилею города на основе стокового фото

регионы

Фото: NEFT/Dreamsite.com

Жители Нижневартовска и журналисты раскритиковали местные власти за использование стокового изображения в логотипе к 50-летию города. Об этом сообщает РБК.

Ситуацию позже прокомментировали в пресс-службе мэрии.

"В этом году было принято решение отказаться от расходов на изготовление единого оригинального брендбука ввиду экономической ситуации и нецелесообразности подобных трат", – рассказала замглавы Нижневартовска Светлана Селиванова.

По словам чиновницы, логотипы к 50-летию города создал специалист департамента общественных коммуникаций. Бюджетные средства задействованы не были.

Юбилей Нижневартовска отметят в марте 2022 года. Программа празднования включает в себя городские конкурсы "Предприниматель года" и "Лучший товар года".

Накануне в Сети рассказали о присвоении имени советского химика Валерия Легасова участку в пансионате "Шахтер" в Тульской области. Табличку сопроводили фотографией, но не самого ученого, а сыгравшего его в сериале "Чернобыль" британского актера Джареда Харриса.

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