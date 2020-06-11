В Алуште прокомментировали ошибку в слове "Россия" на поздравительном плакате

Фото: vk.com/incident_crimea

Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала ошибку в поздравительном плакате ко Дню России, сообщает РИА Новости.

На нем слово "Россия" было написано с одной буквой "с". Огнева сообщила, что работник, не заметивший ошибку, будет наказан.

"Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11.00. Уже в 11.30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен на место. Уже все висит, как следует… Тот работник, который не проконтролировал, будет наказан", – сообщила Огнева.

Она добавила, что плакат был изготовлен в частной типографии в Симферополе.