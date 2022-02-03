Жители Сахалина засняли снежные волны в Японском море

Жители острова Сахалин засняли снежные волны в Японском море. Видео необычного природного явления появилось на странице проекта GoSakhalin в Instagram.

Ролик снят на юге острова в районе мыса Виндис с видом на знаменитую гору Коврижку. Вода у побережья покрылась слоем снега или частицами льда, из-за чего кажется, будто двигаются сугробы. Сахалинцы признались, что впечатлены подобным явлением.

"Коктейль холода, мурашек, завороженности. Так бывает?" – написала одна из пользователей в комментариях.

Ранее другое необычное явление заметили в Челябинской области. Там на озере Тургояк выросли ледяные "грибы". Из воды торчали коряги и пни, вода на которых из-за перепадов температур то застывала, то таяла.

