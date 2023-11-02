Весь мир смеется над Дагестаном из-за "поиска еврея в турбине самолета" – Меликов

Фото: телеграм-канал SHOT

Участник беспорядков в аэропорту Махачкалы, который "искал еврея в турбине самолета", вызвал смех у всего мира над республикой. Об этом глава региона Сергей Меликов заявил на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".

"На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Заглядывает туда и смотрит, есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам", – заявил Меликов.

Речь идет об участнике беспорядков, чье фото вызвало в Сети смех и породило большое количество мемов.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там сел самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках прибывших израильтян. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

На фоне ситуации было возбуждено уголовное дело. Полиция определила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Как уточнял Владимир Путин, беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством западной помощи.

Комментируя ситуацию, Белый дом сравнил беспорядки в аэропорту республики с еврейскими погромами в Российской империи. На это ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала слова администрации президента США провокацией для разжигания национализма.

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