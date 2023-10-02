Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге самых красивых городов России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва оказалась на втором месте после Санкт-Петербурга в рейтинге самых красивых городов страны. За Северную столицу проголосовало 46% опрошенных, а за Москву – лишь 20%, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на свой опрос.

Третье место в опросе делят Нижний Новгород и Казань, получившие 6% голосов. Далее в рейтинге идут Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. 9% участников опроса выбрали вариант "другое" и назвали другие города России: Владивосток, Самару, Уфу, Волгоград, Красноярск, Хабаровск и Ярославль.

"Для каждого родной город самый красивый. Но все города по-своему уникальны и красивы!" – говорит один из респондентов.

Опрос был проведен среди подписчиков аккаунтов сайта во "ВКонтакте", "Одноклассниках", а также в Telegram и Viber. Всего в исследовании приняли участие 6,6 тысячи человек.

Сейчас Москва продолжает реализовывать совместные туристические проекты с Подмосковьем, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Казанью. В итоге с января по август 2023 года столицу посетили 15,5 миллиона туристов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

А через 4 года жители двух столиц могут получить еще один быстрый способ добраться из одного города в другой. Ранее сообщалось, что высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом могут построить до конца 2027 года. Протяженность объекта составит почти 630 километров.

В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали