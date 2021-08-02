В Магаданской области выпал снег

В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег. Кадры появились в соцсетях местных жителей.

В настоящее время снежный покров образовался на перевалах в Омсукчанском округе. До этого зимние осадки были зафиксированы 17 июня и 29 июля. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона.

Как отметили региональные метеорологи, летние снегопады в Магаданской области не являются редкостью.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные. По его словам, температура воды после этого окажется ниже +20 градусов.

Синоптик также рассказал, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый. Он подчеркнул, что лето пойдет на спад. Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее на 0,3–0,8 градуса. В отдельные дни столбики термометров будут штурмовать даже 30-градусную высоту.