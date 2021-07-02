Казань подтопило после сильного ливня

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В Казани из-за подтопления определенных участков дорог приостановлено движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев. В городе прошел сильный дождь, сообщает РИА Новости.

Большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева, на Проспекте Победы и Танковом кольце.

"Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные власти за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде.

