Казань подтопило после сильного ливня

Фото: телеграм-канал "БО"
В Казани из-за подтопления определенных участков дорог приостановлено движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев. В городе прошел сильный дождь, сообщает РИА Новости.
Большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева, на Проспекте Победы и Танковом кольце.
"Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные власти за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде.
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