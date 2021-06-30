В столице практически не осталось мест возможных подтоплений при дождях – Бирюков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в настоящее время идет работа по модернизации всех инженерных сетей.
"Например, пять лет назад в городе было около 2 500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 миллиметров воды. Сейчас они практически все в ликвидированы", – рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".
Заммэра отметил, что в Москве осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.
Ранее Бирюков рассказал, что в течение месяца на Москве-реке углубят и очистят от мусора акватории пассажирских причалов, чтобы избежать повреждений теплоходов. Очистить планируется 32 причала.
Предварительно дно обследуют водолазы, после чего баржа, оборудованная краном, извлекает бытовой мусор из воды. Для более сложных работ используется судно с ковшом, которое поднимает грунт и ил на борт.
Москвичам рассказали о последствиях непогоды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: