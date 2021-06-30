В столице практически не осталось мест возможных подтоплений при дождях – Бирюков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти за пять лет ликвидировали почти все места регулярных подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время идет работа по модернизации всех инженерных сетей.

"Например, пять лет назад в городе было около 2 500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 миллиметров воды. Сейчас они практически все в ликвидированы", – рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".

Заммэра отметил, что в Москве осталось всего 50 таких мест, по ним ведется работа. Кроме того, за пять лет проложено 360 километров подземных коммуникаций и ливневых стоков, а также проведены работы по изменению высот.

Ранее Бирюков рассказал, что в течение месяца на Москве-реке углубят и очистят от мусора акватории пассажирских причалов, чтобы избежать повреждений теплоходов. Очистить планируется 32 причала.

Предварительно дно обследуют водолазы, после чего баржа, оборудованная краном, извлекает бытовой мусор из воды. Для более сложных работ используется судно с ковшом, которое поднимает грунт и ил на борт.

