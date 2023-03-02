15:01Регионы
Полиция опровергла сообщения о якобы найденных под Ивановом взрывных устройствах
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о якобы обнаруженных под Ивановом мини-взрывных устройствах является ложной. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции города.
"В Сети пошла информация о том, что в Вичуге нашли мини-взрывные устройства, завернутые в денежные купюры. Эта информация не соответствует действительности. Таких находок ни в Вичуге, ни на территории Ивановской области не было", – говорится в сообщении.
Вместе с этим правоохранители предупредили, что о подозрительных находках необходимо оперативно сообщать в полицию.
Ранее сообщалось, что предмет, похожий на ручную гранату, нашли во дворе жилого дома недалеко от детского сада на Череповецкой улице на северо-востоке Москвы. Его изъяли и отправили на экспертизу.
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