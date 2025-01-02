Ушла из жизни экс-руководитель музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая

Фото: телеграм-канал "Петергоф | Peterhof"

Бывший руководитель музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая умерла после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Кальницкая на протяжении 13 лет руководила "Петергофом" и сделала многое для сохранения и развития заповедника. В пресс-службе музея напомнили, что за этот период были отреставрированы парки и дворцы, отремонтированы старые и построены новые учреждения, исследована история комплекса.

"Светлая память о Елене Яковлевне будет вечно жить в "Петергофе". Информация о месте и времени прощания согласовывается с родственниками и появится позже", – сказано в сообщении.

"Петергоф" включает в себя свыше 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга, а в фонтанную систему этого заповедника, которая является одной из самых больших в мире, входит 147 фонтанов. Основная экспозиция музея – бывшая императорская резиденция, основанная Петром I в 1710 году.

