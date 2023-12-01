01 декабря, 16:24Регионы
Громкий звук раздался в небе над Туапсе
Фото: 123RF/kornyeyeva
В небе над Туапсе в Краснодарском крае раздался громкий звук. Об этом РИА Новости сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"Пострадавших, погибших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего в регионе уточняются.
До этого хлопок произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае. После хлопка горения не последовало. В момент взрыва в здании не было людей, поэтому никто не пострадал.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!