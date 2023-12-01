Громкий звук раздался в небе над Туапсе

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В небе над Туапсе в Краснодарском крае раздался громкий звук. Об этом РИА Новости сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Пострадавших, погибших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего в регионе уточняются.

До этого хлопок произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае. После хлопка горения не последовало. В момент взрыва в здании не было людей, поэтому никто не пострадал.

