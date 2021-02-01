В Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористам

15:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористическому сообществу "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ). Об этом сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что они поставляли питание и оружие находящимся в розыске боевикам.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ"… задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев", – рассказала она.
Также известно, что один из задержанных выдал схрон с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, сообщили в СК РФ.
Задержанным предъявили обвинение. Следствие выступает с ходатайством об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее силы безопасности Турции задержали 12 боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, среди которых были пять граждан России. Задержания произошли 31 декабря 2020 года, когда боевики попытались незаконно перебраться в Турцию из Сирии. Их доставили в районное отделение полиции города Рейханлы.
В Калужской области пресекли деятельность террористической ячейки
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