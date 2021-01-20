Следствие возбудило дело о посягательстве на жизнь силовиков после спецоперации в Чечне

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Следствие возбудило уголовное дело после спецоперации по ликвидации бандгруппы в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", – уточнили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, 20 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили пять вооруженных участников незаконного вооруженного формирования. При попытке задержания мужчины оказали сопротивление.

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации шести боевиков в Чечне. По его словам, спецоперация ознаменовала ликвидацию террористического подполья на территории региона.

