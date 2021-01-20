Пятерых бандитов ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне

Фото: nac.gov.ru

В ходе спецоперации в Чечне ликвидировали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в селе Катар-юрт уничтожили шесть боевиков, и таким образом, с террористическим подпольем в республике полностью покончено.

Он рассказал, что ликвидированные боевики находились в федеральном розыске. На данный момент четверо из них, в том числе опознаны. По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно при его личном участии.