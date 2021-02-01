Спасатели выявили 26 водоемов с опасной толщиной льда в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье спасатели обнаружили 26 водоемов с опасной толщиной льда – менее 7 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".
"По словам специалистов, опасными для посещения становятся все большее количество водоемов. Об этом свидетельствуют результаты замеров толщины льда. Так, из 62 проверенных спасателями водоемов опасными, где толщина льда неоднородна и в среднем составляет менее 7 сантиметров, оказались 26 мест", – говорится в сообщении.
В числе таких водоемов река Яуза в Мытищах, река Нахабинка в Нахабине, река Москва в Коломне, река Лопасня в Чехове, река Пахра в Подольске, Егорьевская группа озер в Егорьевске, река Коломенка в Коломне, озеро Островное в Егорьевске, река Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, озеро Светлое в Воскресенске, река Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве, Шатурская группа озер в Рошале, река Вохолонка в Павловском Посаде, река Волга в Дубне.
Ранее сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли собаку, которая замерзала на льду на Канале имени Москвы в Долгопрудненском городском округе.
Как пояснила замначальника отряда Галина Балабанова, спасатели выехали на ежедневный замер толщины льда. Они увидели людей, внимание которых привлекла собака, лежащая посередине водоема и не подающая признаков жизни. Животное не могло выбраться из-за ограждений и выбилось из сил.
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