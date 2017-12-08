В 2018 году Россия примет на работу на 20% меньше иностранцев

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Россия в 2018 году привлечет на работу 20 процентов меньше иностранцев. Соответствующее распоряжение премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.
В следующем году Россия примет 140,4 тысячи иностранцев. Это составляет 79,3 процентов от "потребности, определенной на 2017 год".
В конце ноября в России упростили процедуру получения налогового резиденства для высококвалифицированных иностранных специалистов. Сейчас иностранцы составляют 12 процентов от всего населения страны. При этом число мигрантов в России снижается: по данным Минтруда, в прошлом году все регионы взяли на работу на 8–14 тысяч меньше иностранных иностранцев, чем в 2015 году.
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