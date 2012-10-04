Москвичи мечтают получать не меньше 129 тысяч рублей в месяц

Столичные жители заявили, что мечтают ежемесячно получать 129 тысяч рублей. По мнению опрошенных, такая сумма позволит им жить в свое удовольствие. В прошлом году запросы москвичей были немного скромнее – 100 тысяч рублей.

Нормальным доходом, который позволит существовать безбедно, респонденты считают 52 тысячи рублей в месяц.



При этом среднестатистический уровень зарплаты москвичей составляет 46,5 тысяч рублей.

Что касается жителей из регионов, то при среднем доходе в 22,7 тысячи рублей люди мечтают получать 80-90, а нормальным уровнем зарплаты считают 28 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 июля 2013 года минимальная зарплата в Москве увеличится до 12 200 рублей. При этом, по словам столичного мэра Сергея Собянина, средний доход горожан превышает минимальный в четыре раза.