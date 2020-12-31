Умерла пострадавшая в ДТП с машиной спикера Ярославской облдумы

Женщина, пострадавшая при аварии под Тверью, в которой погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в Кашинской ЦРБ.

Авария с участием автомобиля Hyundai, за рулем которого был председатель Ярославской облдумы, произошла в среду, 30 декабря на трассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец.

По предварительным данным полиции, Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda. Константинов погиб на месте, женщину – водителя второй машины госпитализировали.