Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:53

Суд лишил прав депутата Герасименко, скрывшегося с места ДТП

суды происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Гагаринский районный суд Москвы лишил водительских прав депутата нижней палаты парламента от партии "Единая Россия" Николая Герасименко. После ДТП водитель покинул место происшествия, передает Агентство "Москва".

"Признать Николая Герасименко виновным в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и назначить наказание в виде лишения прав на 1,5 года", – объявила судья Татьяна Басихина.

Ранее стало известно, что Николай Герасименко сбил мотоциклиста во время маневрирования на своем автомобиле Lexus. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве, после чего депутат покинул место ДТП.

Суд установил, что потерпевший Владимир Лазарев двигался по Ленинскому проспекту на мотоцикле вместе с друзьями. Столкновение произошло в момент перестроения Герасименко на другую полосу движения.

Дело о лишении Николая Герасименко водительских прав рассматривалось в его отсутствии, но при адвокате ответчика. Со стороны потерпевшего выступили два свидетеля.

Ранее депутата лишили неприкосновенности, чтобы привлечь его к административной ответственности за произошедшее ДТП.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика