Суд лишил прав депутата Герасименко, скрывшегося с места ДТП

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Гагаринский районный суд Москвы лишил водительских прав депутата нижней палаты парламента от партии "Единая Россия" Николая Герасименко. После ДТП водитель покинул место происшествия, передает Агентство "Москва".

"Признать Николая Герасименко виновным в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и назначить наказание в виде лишения прав на 1,5 года", – объявила судья Татьяна Басихина.

Ранее стало известно, что Николай Герасименко сбил мотоциклиста во время маневрирования на своем автомобиле Lexus. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве, после чего депутат покинул место ДТП.

Суд установил, что потерпевший Владимир Лазарев двигался по Ленинскому проспекту на мотоцикле вместе с друзьями. Столкновение произошло в момент перестроения Герасименко на другую полосу движения.

Дело о лишении Николая Герасименко водительских прав рассматривалось в его отсутствии, но при адвокате ответчика. Со стороны потерпевшего выступили два свидетеля.

Ранее депутата лишили неприкосновенности, чтобы привлечь его к административной ответственности за произошедшее ДТП.

