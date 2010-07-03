Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

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Мэр города Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщает ТАСС.

Авария произошла в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края.

Согласно данным СМИ, Булакину стало плохо за рулем. Мужчина потерял управление, его автомобиль вылетел на обочину, врезавшись в деревья.

Столицу Хакасии Булакин впервые возглавил в 1995 году. Переизбирался на этот пост он в апреле 1999, в марте 2004, в марте 2008, в сентябре 2013 и в сентябре 2018 годов. У него остались жена и двое дочерей.