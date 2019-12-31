СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по заявлению пациентки столичной больницы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного СК, в рамках расследования арестован врач-анестезиолог. Отмечается, что инцидент произошел в больнице имени А.К. Ерамишанцева.

По данным агентства, врача подозревают в том, что он предложил пациентке вступить с ним в интимную связь, а после отказа совершил "иные действия сексуального характера" с применением силы.

18-летний приезжий из Орска, работающий одном из салонов сотовой связи в Москве, ранее заявил в полицию об изнасиловании таксистом после посещения бара.