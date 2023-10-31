Россиянина арестовали в США за экспорт продукции компаниям РФ

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Американский Минюст предъявил обвинения трем лицам, в том числе россиянину, в экспорте высокотехнологичной продукции военным компаниям в РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США в округе Нью-Йорк.

"Было раскрыто дело <...>, предъявлены обвинения в связи с глобальной схемой закупок от имени российских организаций, подпавших под санкции, включая компании, связанные с российскими вооруженными силами", – следует из заявления.

В американской прокуратуре уточнили, что обвиненный россиянин также имеет гражданство Таджикистана. Правоохранители арестовали его.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал властям Кипра запрос об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в августе по запросу американской полиции. Отмечалось, что Штаты направили в диппредставительства Кипра в США документы в поддержку своего требования об экстрадиции.