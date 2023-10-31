ФСБ вынесла москвичу предостережение за покупку товаров Русского добровольческого корпуса

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Управление ФСБ по Москве и Московской области предупредило жителя о недопустимости госизмены после онлайн-покупки товаров с символикой "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спецслужбу.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области предотвращено совершение жителем города Москвы, 1999 года рождения, финансирования входящей в состав Вооруженных сил Украины организации "Русский Добровольческий Корпус" (РДК), деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена", – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, москвич приобрел товары с целью оказать помощь организации. Однако подобные действия создали условия для совершения преступления по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). На допросе молодой человек признался и раскаялся в содеянном.

До этого за попытку вступить в РДК задержали победителя "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова. Вместе с ним к вступлению в организацию готовились еще минимум три человека. Для этого они планировали выехать на Украину.

