Участника "Битвы экстрасенсов" задержали в Москве за попытку вступить в РДК

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Участник шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов (Настоящая фамилия Буриков. – Прим. ред.) и несколько других граждан были задержаны в столице по подозрению в подготовке к вступлению в "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в "Русский добровольческий корпус" (РДК)", – рассказал сотрудник правоохранительных органов ТАСС.

Он добавил, что РДК ведет боевые действия против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области арестовали россиянина, который попытался выехать на украинскую территорию, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Отмечалось, что она намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.



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