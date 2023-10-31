Около 50 человек эвакуировались из столичной гостиницы после короткого замыкания

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Порядка 50 человек вышли на улицу из "Президент-Отеля" в столице после короткого замыкания. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился утром 31 октября в гостинице "Президент-Отель", расположенной на улице Большой Якиманке. В нежилом помещении произошло короткое замыкание светильника. Потушить пожар получилось подручными средствами, до прибытия пожарных около 50 человек вышли из здания.

Информации о пострадавших нет, добавил представитель служб.

Ранее сообщалось о пожаре в гостинице на юго-западе столицы. Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15. Для ликвидации возгорания потребовалось более 20 минут.

Предварительно, пожар начался в одном из номеров здания.

Еще одно возгорание в гостинице зафиксировали в Набережных Челнах: горел утеплитель фасада на 3-м и 4-м этажах. Из здания смогли эвакуировать 72 человека, никто не пострадал.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве