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Происшествия

18:28

В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки

происшествия

Фото: depositphotos/Emevil

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга инициировала проверку после заявления студента о нападении на него таксиста. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии молодого человека, он вызвал такси к дому 44 на Большом проспекте Петроградской стороны, но водитель не стал выполнять заказ.

"Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", – заявили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, студента госпитализировали. У него выявили телесные повреждения, но состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта.

Несколько дней назад водитель автомобиля ГАЗ в Москве нанес увечье таксисту. Инцидент произошел в районе дома 95 по Волгоградскому проспекту во вторник, 27 октября.

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