Водитель автомобиля ГАЗ в Москве нанес увечье таксисту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси получил тяжелые травмы головы во время дорожного конфликта на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 95 по Волгоградскому проспекту во вторник, 27 октября.

"Установлено, что на проезжей части между водителем такси 1989 года рождения и неизвестным, управлявшим автомобилем ГАЗ, произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный причинил таксисту телесные повреждения и скрылся", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший водитель находится в больнице. В результате нападения он получил открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Два дня назад столичная полиция задержала водителя автомобиля Kia, который совершил наезд на мужчину в ходе конфликта. Мужчина хотел врезаться в машину своего неизвестного оппонента, но столкнулся с самим молодым человеком.

