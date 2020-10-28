Водитель автомобиля ГАЗ в Москве нанес увечье таксисту

09:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель такси получил тяжелые травмы головы во время дорожного конфликта на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в районе дома 95 по Волгоградскому проспекту во вторник, 27 октября.
"Установлено, что на проезжей части между водителем такси 1989 года рождения и неизвестным, управлявшим автомобилем ГАЗ, произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный причинил таксисту телесные повреждения и скрылся", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Пострадавший водитель находится в больнице. В результате нападения он получил открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом основания черепа и ушиб головного мозга.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Два дня назад столичная полиция задержала водителя автомобиля Kia, который совершил наезд на мужчину в ходе конфликта. Мужчина хотел врезаться в машину своего неизвестного оппонента, но столкнулся с самим молодым человеком.
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