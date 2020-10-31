Пожар в поликлинике Челябинска локализован

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Спасатели локализовали пожар в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, где произошел взрыв будки для хранения кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что пожар произошел из-за разгерметизации двухкубового кислородного баллона.

Отмечается, что сообщения о пожаре в поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, поступили в 09:17 мск. Прибывшие пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич панелей. Эта будка была пристроена к корпусу, площадь которого составляла 2,8 тысячи квадратных метров.



"В 09:32 мск произошла разгерметизация двухкубовой кислородного баллона", – говорится в сообщении.

В Минздраве региона сообщили, что из здания поликлиники было эвакуировано 150 человек. Их разместили в здании стадиона имени Елесиной.

"Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек – в ОКБ №3", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700. В ликвидации возгорания принимали участие 40 человек.