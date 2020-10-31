Пожар в поликлинике Челябинска локализован

11:37
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Спасатели локализовали пожар в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, где произошел взрыв будки для хранения кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что пожар произошел из-за разгерметизации двухкубового кислородного баллона.
Отмечается, что сообщения о пожаре в поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, поступили в 09:17 мск. Прибывшие пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич панелей. Эта будка была пристроена к корпусу, площадь которого составляла 2,8 тысячи квадратных метров.
"В 09:32 мск произошла разгерметизация двухкубовой кислородного баллона", – говорится в сообщении.
В Минздраве региона сообщили, что из здания поликлиники было эвакуировано 150 человек. Их разместили в здании стадиона имени Елесиной.
"Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек – в ОКБ №3", – говорится в сообщении.
Ранее пожар произошел на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700. В ликвидации возгорания принимали участие 40 человек.
Взрыв прогремел в студенческой поликлинике в центре Челябинска
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: