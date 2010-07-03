Полиция проверяет информацию о пропаже румынской певицы INNA в Москве

Столичная полиция проверяет информацию о пропаже в городе гражданки Румынии, сообщает Агентство "Москва". Речь идет о певице Елены Апостоляну, выступающей под псевдонимом INNA.

Об исчезновении женщины заявил житель Санкт-Петербурга. По его словам, певица прилетела в Москву из Бухареста 26 октября и поселилась в одной из гостиниц. После этого она должна была отправиться в Петербург, но перестала выходить на связь.

Правоохранительные органы попытались дозвониться до пропавшей, однако абонент оказался недоступен. Знакомый певицы сообщил на условиях анонимности, что, помимо самой певицы, пропали ее охранник-водитель, личный психолог-косметолог и барабанщик из ее музыкальной группы.

Ранее сообщалось, что столичные следователи разыскивают 15-летнюю девочку, пропавшую несколько дней назад. В ведомстве уточнили, что ребенок пропал 27 октября.

По версии следствия, девочка ушла из дома, а через некоторое время прислала матери сообщение, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду.



