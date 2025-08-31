Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней

Фото: vk.com/stena_birobidzhan

Здание инфекционной больницы в Биробиджане, столице Еврейской автономной области, пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы региона Мария Костюк.

"Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж", – написала она в своем телеграм-канале.

На месте ЧП работают оперативные службы, а также профильные заместители председателя правительства автономной области и начальники департаментов. Также проводится оценка нанесенного ущерба, устраняются последствия непогоды.

При этом для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме. Кроме того, специалисты обеспечивают защиту других этажей здания от осадков, а в других пострадавших от урагана районах аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач.

Ранее три человека были госпитализированы после падения дерева на остановку общественного транспорта "Затон" в Новосибирске. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев.

