Погибшей при падении дерева в Дербенте оказалась сотрудница "Газпрома"

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Погибшей в результате падения дерева в Дербенте оказалась Елена Краснова, которая работала в "Газпроме". Об этом сообщила пресс-служба газовых компаний Марий Эл.

"Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, – такой она останется в памяти коллег", – отметили в пресс-службе.

Сотрудники газовых компаний Марий Эл выразили искренние соболезнования родственникам погибшей, отметив, что разделяют их боль. В организации добавили, что для их коллектива смерть 37-летней жительницы Йошкар-Олы стала большой потерей.



О гибели женщины в Дербенте стало известно в воскресенье, 3 августа. Инцидент произошел у Джума-мечети. Жительница Йошкар-Олы тогда находилась на экскурсии. Еще две женщины пострадали и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона. Глава города Ханлар Пашабеков уточнял, что ветка старого платана обрушилась из-за сильного порыва ветра.

Правительство Дербента в настоящее время взаимодействует с ответственными структурами, в том числе с Махачкалинским лесничеством, которое занимается обслуживанием деревьев Джума-мечети. По данным властей, последняя обрезка проводилась в 2023 году.

