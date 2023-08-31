В цирке Барнаула рассказали о самочувствии упавшей гимнастки

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В цирке Барнаула сообщили, как себя чувствует упавшая с высоты гимнастка. Об этом рассказали представители цирка в беседе с RT.

По их словам, девушка сейчас находится в сознании. В цирке добавили, что, по предварительным данным, врачи диагностировали у нее перелом руки.

"Жизни ничего не угрожает, все хорошо", – заявили представители цирка.

Ранее артистка цирка во время выступления, выполняя трюк, упала с высоты на арену в Барнауле. Прокуратура проверяет исполнение требований безопасности и охраны труда, которые предъявляются к организации цирковых представлений.

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