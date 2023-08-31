Число погибших в результате взрыва на месторождении в Югре выросло до четырех

Фото: телеграм-канал "ЧП ХМАО Югра"

Число погибших в результате взрыва на Талинском месторождении Ханты-Мансийского автономного округа, который произошел 14 августа, увеличилось до 4 человек. Трое из шести попавших в больницу скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Югры.

"В ответ на запрос о пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении сообщаем о том, что в настоящий момент в окружных ожоговых центрах находятся трое пострадавших, состояние всех пациентов оценивается специалистами как крайне тяжелое", – отметили в ведомстве.

Взрыв на нефтегазовом месторождении в Югре произошел вечером 14 августа. Согласно предварительно версии, там во время ремонта случился прорыв паронефтяного облака, которое затем загорелось.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека").

В частности, Росприроднадзор не зафиксировал разлива нефти на Талинском месторождении. Однако сообщалось, что случился выхлоп газово-воздушной фракции. В связи с этим ведомственные эксперты взяли образцы почвы и воздуха на месте происшествия.

Число пострадавших в результате взрыва в Махачкале достигло 20 человек