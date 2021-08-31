Мосгорсуд вернулся к штатному режиму работы после эвакуации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

После анонимного сообщения о взрывном устройстве и эвакуации Мосгорсуд работает в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Мосгорсуде не подтвердилось", – сообщил представитель суда Валерий Лазарев.

Ранее в Московском городском суде из-за поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве была объявлена экстренная эвакуация.

В пресс-службе уточнили, что из зданий эвакуировали 512 человек. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.