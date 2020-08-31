Найденный в подмосковном лесу мальчик получил травмы, сорвавшись с электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Найденный в подмосковном лесу 11-летний мальчик получил травмы, сорвавшись с подножки электрички. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"Ребенок был найден сотрудниками полиции в ночь на 30 августа. Мальчик хотел прокатиться на электричке, зацепился за подножку последнего вагона, но в пути сорвался. Видимо, от полученных травм потерял сознание. Его нашли только через полтора дня после случившегося", – рассказала Мишонова.

Она подчеркнула, что мальчика с многочисленными травмами и сильным переохлаждением доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

По словам Мишоновой, ранее мальчик и его семья не стояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу в районе поселка Александрова в Наро-Фоминском городском округе был найден 11-летний мальчик с множественными переломами и инфицированными ранами.

Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек и другие различные ушибы.

