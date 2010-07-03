В Москве арестовали двух топ-менеджеров СпейсТим по делу о мошенничестве

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Гендиректор компании СпейсТим ("СТ Технолоджи") Алексей Смятских и его первый зам Андрей Платонов арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и отправил топ-менеджеров в СИЗО на два месяца.

Ранее экс-депутата Госдумы Олега Михеева заочно арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют по эпизоду мошенничества, связанного с хищением 172 миллионов рублей, выделенных по договору кредитования.