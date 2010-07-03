Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:59

Абызова обвинили в незаконном предпринимательстве

происшествия суды

12:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности на 32 миллиарда рублей, сообщает Агентство "Москва".

Следствие полагает, что Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

Адвокат Абызова Александр Аснис уточнил, что обвинения не имеют никакого отношения к событиям 2011–2014 годов, которые расследуются в рамках уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Ранее следствие оценило общую стоимость арестованного имущества Абызова более чем в 27 миллиардов рублей. Защита экс-чиновника считает избыточным обеспечительный арест имущества на сумму, "значительно превышающую предполагаемый следствием максимальный ущерб".

Суд продлил до 25 октября арест Абызова и других фигурантов дела: директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галины Фрайденберг и экс-гендиректора группы Ru-com Николая Степанова, председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и экс-главы ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Следствие полагает, что он создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с соучастниками бывший чиновник обманул акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", похитив порядка 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Имущество на 27 млрд рублей арестовали по делу Абызова

Читайте также

происшествия суды

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика