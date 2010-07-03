Абызова обвинили в незаконном предпринимательстве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности на 32 миллиарда рублей, сообщает Агентство "Москва".

Следствие полагает, что Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

Адвокат Абызова Александр Аснис уточнил, что обвинения не имеют никакого отношения к событиям 2011–2014 годов, которые расследуются в рамках уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Ранее следствие оценило общую стоимость арестованного имущества Абызова более чем в 27 миллиардов рублей. Защита экс-чиновника считает избыточным обеспечительный арест имущества на сумму, "значительно превышающую предполагаемый следствием максимальный ущерб".

Суд продлил до 25 октября арест Абызова и других фигурантов дела: директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галины Фрайденберг и экс-гендиректора группы Ru-com Николая Степанова, председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и экс-главы ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Следствие полагает, что он создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с соучастниками бывший чиновник обманул акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", похитив порядка 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.