Россиянку задержали на Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном

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Россиянку задержали на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии. Гражданке России вменяется в вину непредумышленное убийство, передает агентство AP.

По версии следствия, причиной смерти женщины стало употребление отвара "аяуаска", обладающего галлюциногенными свойствами, в ходе церемонии "духовного очищения".

Как считают правоохранители, задержанная организовала это мероприятие. Также отмечается, что всего в означенном обряде приняли участие 20 иностранных граждан, передает News.ru.

После церемонии гражданку Латвии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Полиция также объявила в розыск гражданина Колумбии, поставлявшего наркотические вещества.

В августе 2018 года москвича приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима из-за "аяуаски" – шаманского напитка из экзотических растений, который он привез из Перу.

Оказалось, что в одной из бутылок находился димитилтриптонин – сильнодействующий психотропный препарат, запрещенный в России.