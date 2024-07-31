Трое россиян предстанут перед судом за публичное сожжение Библии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в Ставропольском крае, сообщает "Лента.ру".

Всех их обвинили в хулиганстве и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Дело будет рассматривать Новоалександровский районный суд.

Полицейские задержали троих молодых людей 3 мая. Они сожгли "Новый завет" во дворе частного дома вечером 2 мая 2024 года. Свои действия злоумышленники снимали на видео, которое позже опубликовали в одном из мессенджеров, тем самым публично оскорбив религиозные чувства верующих.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в связи с этим обратился к родителям с просьбой смотреть за своими детьми.

