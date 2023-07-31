Судно-нарушитель правил рыболовства задержали в Баренцевом море

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Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по западному арктическому району задержали в Баренцевом море рыболовное судно "Пинро-2", экипаж которого незаконно установил сетку на решетку трала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в июне. Судно принадлежало предприятию "Национальные рыбные ресурсы".

"В результате досмотровых мероприятий на судне выявлен факт установки на селективную решетку трала сетного полотна, не предусмотренного конструкцией и технической документацией, что является нарушением пункта 20.4 "Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Судно более чем с 65 тоннами рыбной продукции было направлено в порт Мурманска и арестовано. В отношении капитана возбудили дело об административном нарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Компанию, владеющую плавсредством, обязали внести залог в размере более 9,2 миллиона рублей.

До этого пограничники ФСБ изъяли у контрабандистов в Подмосковье более 300 лап медведя и скелет тигра. Помимо этого, у злоумышленников нашли свыше 1,7 тонны краба в живом и варено-мороженом виде без документов. Стоимость находок оценили в четыре миллиона рублей.



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