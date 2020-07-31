Задержан организатор перевозки по делу о смертельном ДТП в Крыму

31 июля, 20:56
Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ 🇷🇺
Следственный комитет РФ сообщил о задержании организатора перевозки в рамках расследования дела о ДТП в Крыму, в результате которого погибли 9 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
"Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки – правил безопасности, которые привели к трагедии", – указано на официальном сайте ведомства.
В СК заявили, что организатор перевозки задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В дальнейшем ему будет избрана мера пресечения.
Как стало известно ранее, трагедия произошла на трассе "Таврида". В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли девять человек и еще девять пострадали.
По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта заснул за рулем. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
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