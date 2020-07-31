Задержан организатор перевозки по делу о смертельном ДТП в Крыму

Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ 🇷🇺

Следственный комитет РФ сообщил о задержании организатора перевозки в рамках расследования дела о ДТП в Крыму, в результате которого погибли 9 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки – правил безопасности, которые привели к трагедии", – указано на официальном сайте ведомства.

В СК заявили, что организатор перевозки задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В дальнейшем ему будет избрана мера пресечения.

Как стало известно ранее, трагедия произошла на трассе "Таврида". В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли девять человек и еще девять пострадали.

По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта заснул за рулем. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

